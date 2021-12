Schallschutzhalle am Flughafen Zürich monatelang ausser Betrieb

Die Flughafen Zürich AG tue ihr Mögliches, damit geplante Standläufe tagsüber erfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. "Unplanmässige Standläufe werden in Ausnahmefällen auch in den Nachtstunden nötig sein."

Am 3. Dezember hatte sich bei einem Triebwerkstandlauf von den Innenwänden der Halle Isolationsmaterial gelöst. Dieses wurde in umliegende Gemeinden geweht.

Die Ursache des Vorfalls werde derzeit analysiert, heisst es in der Mitteilung. Und gleichzeitig würden die Planungen für die Instandsetzung auf Hochtouren laufen.

Da eine grosse Fläche der schallabsorbierenden Konstruktion zerstört wurde, dürfte dies aber mehrere Monate dauern. "Wann genau die Schallschutzhalle wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar und hängt vom Verlauf der Untersuchung, der Neukonstruktion und der Materialbeschaffung ab", schreibt die Flughafen Zürich AG.

Die Schallschutzhalle wurde 2014 gebaut. Sie wurde aus dem Lärmfonds finanziert und soll Anrainer vor Lärmimmissionen durch Triebwerkstandläufe schützen.

