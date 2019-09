Schindler-Aktie im Zuge von Übernahmespekulationen gefragt

Die Kurse für die Valoren von Schindler ziehen am Donnerstagmorgen kräftig an. Händler verweisen einerseits auf die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China, andererseits aber auch auf Übernahmespekulationen. Auslöser für die Spekulationen ist ein Artikel in der italienischen Tagespresse, wonach der Rivale Otis Interesse am Aufzugs- und Rolltreppenhersteller aus Hergiswil bekunde.