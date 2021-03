Schindler baut Zusammenarbeit mit Hotelkette CitizenM weltweit aus

Der Liftkonzern habe den Zuschlag für den Service und die Modernisierung von Fahrtreppen und Aufzügen in allen CitizenM-Gebäuden weltweit erhalten und werde zukünftig auch alle vertikalen Mobilitätslösungen in den neuen Hotels der Kette liefern, teilte das Unternehmen aus der Innerschweiz am Dienstag mit.

Schindler werde CitizenM mit Aufzügen seiner neuen, umweltfreundlichen, modularen Generation ausstatten. Diese böten integrierte Lösungen für die digitale Transformation in Gebäuden. Dazu zählt Schindler CleanMobility für mehr Hygiene in Aufzügen, Schindler Ahead Digital Services, um Aufzüge in leistungsstarke Kommunikationsplattformen zu verwandeln, und Schindler PORT-Technologie für kontaktlose Nutzung.

pre/tt

(AWP)