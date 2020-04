Schindler legt Corona-Hilfsfonds für Mitarbeitende auf

Die Mitglieder der Konzernleitung sowie die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses wollen 10 Prozent ihrer fixen Vergütung hierfür in einen Hilfsfonds einzahlen. Die Zahlungen sollen ab Mai erfolgen und sind für sechs Monate geplant, wie Schindler am Mittwoch schreibt. Das Unternehmen stockt alle Zuwendungen jeweils in gleicher Höhe auf, wie es weiter heisst.

Die Mittel sollen dazu dienen, durch die Pandemie besonders betroffene Härtefälle in der Belegschaft finanziell zu unterstützen.

yr/rw

(AWP)