Schweiter-Aktien nach Gewinnenttäuschung unter Druck

Die Aktien von Schweiter stehen am Freitag im frühen Geschäft unter Abgabedruck. Das am Morgen vorgelegte Ergebnis für das erste Semester hat zwar hinsichtlich des Umsatzes überzeugt, der ausgewiesene Gewinn entsprach jedoch nicht ganz den Erwartungen der Analysten. Dafür werden vor allem die hohen Rohmaterialpreise verantwortlich gemacht sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit der Integration und der Restrukturierung der im vergangenen Jahr übernommenen Newell Brands Inc. Ausserdem ist der Titel seit Mitte Juli sehr gut gelaufen, so dass es nun zu Gewinnmitnahmen kommt.