Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter hat einen Anteil von 25 Prozent am schwedischen Unternehmen Swedboard International übernommen. Swedboard stellt umweltfreundliche und bedruckbare Platten für das Display-Geschäft her, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Jährlich erwirtschafte das Unternehmen einen Umsatz von rund 6 Millionen Franken.