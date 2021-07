Schweizer Börse im Juni mit Umsatz von 113,7 Mrd Fr.

Die Schweizer Börse SIX hat im Juni deutlich mehr umgesetzt als im Vormonat. Der Handelsumsatz erreichte 113,7 Milliarden Franken und lag damit um gut 20 Prozent über dem Mai-Wert. Allerdings hatte der Juni drei Handelstage mehr als der Mai. Im entsprechenden Vorjahresmonat, also dem Juni 2020, waren an der SIX noch 153,0 Milliarden Franken und damit rund 30 Prozent mehr umgesetzt worden.