Nach Absprache mit der Monetary Authority of Singapore (MAS) könne die SIX nun Custody-Dienstleistungen erbringen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das neue Team habe seine Arbeit am bestehenden Standort von SIX in Singapur und könne ab sofort die internationalen Custody-Kunden auch in Asien mit einem Team vor Ort betreuen. Bereits im Juli 2021 hatte SIX eine Geschäftsstelle für ihr internationales Wertpapierdepot-Geschäft in den USA eröffnet.

(AWP)