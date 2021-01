Als Grund für die verstärkten Aktivitäten von Aktionären verweist A&M im am Dienstag veröffentlichten "A&M Activist Alert"-Bericht (AAA Report) darauf, dass aufgrund der Corona-Pandemie das Jahr 2020 eher ruhig verlaufen sei und die aktivistischen Investoren nun nach der Krise wieder angreifen dürften. Das Nachlassen sei "nur eine vorübergehende Atempause". Die besonders kritische Zeit für Unternehmen mit teilweise wirtschaftlichen Schwierigkeiten nähere sich erst.

sta/kw

(AWP)