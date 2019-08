Schweizer Händler gründen Einkaufsgesellschaft Vitertia

Vier Schweizer Handelsunternehmen haben zusammen eine neue Einkaufsgesellschaft gegründet. Konkret bündeln Valora, Manor, Spar und Pistor ihre Einkaufsaktivitäten in der Gesellschaft "Vitertia", heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Die involvierten Unternehmen sind zu gleichen Teilen an der Gesellschaft beteiligt.