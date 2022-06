Schweizer Luftverkehr durch Skyguide-Netzwerkfehler stundenlang lahmgelegt

(Zusammenfassung nach Ende der Störung) - Der Luftverkehr in der Schweiz ist am Mittwoch durch eine IT-Störung bei der Flugsicherung Skyguide stundenlang lahmgelegt worden. Wegen eines Netzwerkfehlers musste der Luftraum ausgerechnet in der Morgenwelle gesperrt werden. Rund 100 Flüge wurden annulliert oder umgeleitet. Tausende Passagiere waren betroffen.