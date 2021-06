Schweizer Seilbahnen zählen im Sommer auf einheimische Gäste

Beim Branchenverband Seilbahnen Schweiz geht man davon aus, dass auch in diesem Sommer viele einheimische Gäste ihre Ferien in den Schweizer Bergen verbringen werden. Darauf deute die gute Buchungslage an Destinationen mit einem traditionell hohen Anteil an Schweizer Gästen hin, schreibt der Verband am Freitag.

Optimismus sei auch in jenen Ausflugsgebieten zu spüren, welche gut aus Deutschland erreichbar seien, heisst es weiter. Dort seien bereits im Frühsommer an Wochenenden mit schönem Wetter gute Frequenzen erzielt worden.

Dagegen zeichne sich an den auf Touristen aus Fernmärkten orientierten Destinationen wie schon im Winter eine schwierige Sommersaison ab. Da die Seilbahnen dort in Vor-Corona-Zeiten die höchsten Umsätze erwirtschaftet hatten, sei für die gesamte Branche gemessen am Umsatz noch keine Erholung in Sicht, so der Verband.

Im Winter 2020/21 sind die Gästezahlen der Seilbahnen massiv gesunken. Verglichen mit dem Vor-Corona-Winter 2018/19 brachen sie um ein Fünftel ein. Und der Durchschnitt der letzten fünf Jahre sei um knapp 14 Prozent unterboten worden, teilte der Verband Mitte Mai mit.

mk/cf

(AWP)