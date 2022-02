Schweizer Stelleninserate enthalten selten Gehaltsangaben

Die Schweiz sei dabei eine Ausnahme, so der Befund der am Studie. In Deutschland etwa liege der Wert bei 30 Prozent an Stelleninseraten mit Gehaltsangaben. In Ländern wie Frankreich oder England sei die Angabe sogar gängige Praxis. Hervorzuheben sei aber auch, dass sich der Anteil an schweizerischen Jobangeboten inklusive Gehaltsangaben seit 2019 fast verdoppelt habe.

Gehaltsangaben gewünscht

In einer Umfrage habe über die Hälfte der Befragten angegeben, dass sie sich Gehaltsangaben in Jobinseraten wünschen würden. Denn die Höhe des Gehalts werde häufig erst in einer eher späten Phase des Einstellungsprozederes geklärt, obwohl sie mehr als ein Drittel der Berufstätigen der gewichtigste Faktor sei.

Es gebe zudem weitere Gründe, warum Lohnangaben sowohl den Stellensuchenden als auch den Arbeitgebern helfen würden: Gemäss der Umfrage fällt es zwei Drittel der Befragten durch Informationen zum Gehalt leichter, über die eigenen Gehaltsvorstellungen zu sprechen.

Darüber hinaus seien Gehaltsangaben auch als Motivator einzustufen: Mehr als die Hälfte sei bereit, innerhalb des Bewerbungsprozesses mehr Aufwand zu betreiben, wenn die Stellenanzeige mit Angaben zu einem vergleichsweise hohen Gehalt versehen sei.

Die Umfrage basiert den Angaben nach auf einer Online-Umfrage, an der 1025 erwerbstätige Personen in der deutschsprachigen Schweiz teilnahmen.

