Schwyzer Kantonalbank lanciert ebenfalls Saron-Hypothek

Bestehende Kunden mit einer Geldmarktfinanzierung würden per Ende März 2021 automatisch in die neue Lösung überführt und müssten nichts weiter unternehmen, so die SZKB. Wie seit längerem bekannt, tritt der Saron (Swiss Average Rate Overnight) als neuer Referenzzinssatz die Nachfolge des als manipulationsanfällig geltenden Franken-Libor (London Interbank Offered Rate) an. Die Ermittlung des Libor ist nur noch bis Ende 2021 gesichert.

Im Gegensatz zu den Libor-Finanzierungen wird beim Saron der Referenzzinssatz erst am Ende der Zinsperiode ermittelt. Insgesamt habe der Wechsel für bestehende Kunden aber keine spürbaren Änderungen zur Folge, versichert die SZKB. Die Zinsniveaus von Libor und Saron hätten in der Vergangenheit kaum voneinander abgewichen.

Im laufenden Jahr hatten bereits zahlreiche weitere Finanzinstitute die Lancierung von Saron-Hypotheken bekanntgegeben. Darunter sind neben einer Reihe von Kantonalbanken auch die Raiffeisen-Gruppe und die beiden Grossbanken UBS und CS.

