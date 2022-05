Seat-Manager Ros löst Audi-Personalchefin Maassen ab

Der Volkswagen-Konzern hat den Seat-Personalchef Xavier Ros zum Personalvorstand von Audi in Ingolstadt berufen. Der gebürtige Spanier werde schon am Freitag die bisherige Audi-Personalchefin Sabine Maassen ablösen, teilte Audi am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Maassen war vor zwei Jahren von Thyssenkrupp zu Audi gekommen, sie verlässt das Unternehmen laut Mitteilung "aus persönlichen Gründen und in beiderseitigem Einvernehmen".