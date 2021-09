Seilbahnen erleben im August Erholung auf tiefem Niveau

Die Erholung bewegt sich jedoch auf tiefem Niveau. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 lägen die Zahlen zu den Ersteintritten und Umsätzen von Mai bis August noch immer jeweils rund 30 Prozent tiefer, teilten die Seilbahnen Schweiz am Freitag mit.

Nachdem der Start in die Sommersaison wegen viel Regen und fehlender internationaler Touristen buchstäblich ins Wasser gefallen ist, habe es im August aber immerhin eine Verbesserung gegeben. Das angenehmere Wetter habe wieder mehr Schweizer Tagestouristen und Urlauber in die Berge gelockt. Gefehlt hätten jedoch jene Schweizer, die dank Reiseerleichterungen Ferien am Meer gemacht hätten, erklärte der Verband.

Immerhin zeigte sich im August eine leichte Verbesserung bei den internationalen Gästen. Die gegenseitige Anerkennung der Covid-Zertifikate der Schweiz und der EU erleichtere den europäischen Tourismus. Und auch erste US-Touristen reisten wieder an, da die Schweiz in den USA nicht mehr mit einer Reisewarnung versehen sei.

