Selecta führt kontaktloses Zahlen im europäischen Ausland ein

Selecta will zudem eine eigene mobile App anbieten, die neben einer Bezahlfunktion auch ein Kundentreueprogramm beinhaltet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Selecta Group, nach eigenen Angaben Europas Marktführer für Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum kooperiert dafür mit der Finanztechnologiefirma Fiserv.

Geplant ist die Einführung einer paneuropäischen Zahlungslösung, die Zahlungen mit lokalen und internationalen Bezahlkarten und Handy-Apps am Verkaufspunkt ermögliche, hiess es in einer Mitteilung. Die Einführung der Fiserv-Plattform habe in den europäischen Märkten von Selecta begonnen.

Zudem will Selecta eine eigene mobile App anbieten, die neben der Bezahlfunktion auch Kundenbindungsprogramm beinhaltet. Ein eigenes Händler-Portal ermögliche zudem, das Terminal-Management, das Reporting sowie die Aktivierung, Wartung und Diagnose der Geräte massiv zu vereinfachen.

Selecta bedient laut eigenen Angaben an 475'000 Verkaufsstellen mehr als 10 Millionen Menschen jeden Tag.

pre/jb

(AWP)