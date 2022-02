Selecta geht Partnerschaft mit Kaffeemaschinenhersteller Thermoplan ein

Die Thermoplan-Kaffeemaschinen würden schrittweise in den einzelnen Regionen eingeführt, teilte Selecta am Montag mit. Das 1974 gegründete Familienunternehmen Thermoplan stieg 1995 ins Kaffeemaschinengeschäft ein und entwickelte sich seither laut der Mitteilung zum Weltmarktführer in diesem Bereich.

Zudem entwickelte das Unternehmen einen Milchaufschäumer, der kalten Milchschaum per Knopfdruck zubereitet. Für Selecta sei die Qualität von Milchschaum und Milchgetränken, die Thermoplan in den vergangenen Jahren entwickelt hat, ein starker Vorteil der neuen Kooperation, heisst es. In den Cafés von Starbucks werden bereits seit 1999 Thermoplan-Maschinen eingesetzt.

tv/ys

(AWP)