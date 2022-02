Selecta lanciert mit Mars Wrigley neue Verkaufsautomaten

Die neuen Automaten werden den Angaben zufolge auch detaillierte Informationen zu den Produkten und ihren Nährwerten liefern sowie das Bezahlen der Waren mit modernen Bezahllösungen erleichtern. Die Automaten seien überall einsetzbar, sei es am Arbeitsplatz, an Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten oder in Krankenhäusern, heisst es.

In einem ersten Schritt will Selecta 500 bis 1000 der neuen Automaten in Grossbritannien installieren. Später sollen sie auch in Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich oder den Niederlanden zum Einsatz kommen. Mars Wrigley zählt derweil als Hersteller von Marken wie M&M'S, Snickers, Twix, Mars oder Maltesers zu den wichtigsten Partnern von Selecta.

mk/uh

(AWP)