Die Automatenbetreiberin Selecta ist mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé eine neue fünfjährige Vertriebspartnerschaft eingegangen. Selecta werde künftig an seinen Kaffeeautomaten in Europa die Premium-Kaffeemarken Starbucks, Nescafé und Zoégas vertreiben, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit ohne dazu finanzielle Details zu nennen.