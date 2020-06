Sensirion-Aktien gewinnen dank Prognose-Erhöhung stark an Wert

Die Aktien von Sensirion sind mit deutlichen Aufschlägen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Sensorenhersteller hat die Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben, was an der Börse mit Applaus aufgenommen wird. Rückenwind gibt Sensirion die in der Corona-Krise weltweit gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten, in denen Sensoren der Gruppe verbaut werden. Gepunktet hat das Unternehmen zudem mit neu lancierten Produkten.