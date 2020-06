Sensirion baut neuen Standort in Ungarn für 200 Stellen

Damit würden die Kapazitäten erweitert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Alle Stellen an den anderen Standorten blieben bestehen. Das neue Gebäude in Debrecen werde von einem lokalen Partner gebaut und finanziert, Sensirion habe "einen langfristigen Mietvertrag" unterzeichnet.

Der Spatenstich erfolgt den Angaben zufolge am 30. Juni. Der Abschluss der Bauarbeiten und der Beginn der Produktion ist für das dritte Quartal des kommenden Jahres vorgesehen. Vorerst werden etwa 50 Arbeitsplätze geschaffen, bis 2025 soll diese Zahl vervierfacht werden, wie es im Communiqué weiter heisst.

Man habe die ungarische Stadt Debrecen ausgewählt, weil dort die Infrastruktur "ausgezeichnet" sei, wird Infrastrukturchef Patrick Good in der Mitteilung zitiert. Insbesondere die vorhandenen Bildungseinrichtungen wie die Universität Debrecen und das System der Berufsschulen, kombiniert mit einer etablierten industriellen Basis, hätten zur Wahl beigetragen.

tv/uh

(AWP)