Sensirion kooperiert mit Elektrotechnikfirma Anglia Components

Anglia sei als führender Distributor unter anderem in den Bereichen Halbleiter, Optoelektronik und elektromechanischen Komponenten tätig und damit der richtige Partner für das Sensoren-Portfolio von Sensirion, wie das in Stäfa ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung sei Anglia berechtigt, Produkte von Sensirion an seine Kunden zu verkaufen. Die neue Partnerschaft werde es daher ermöglichen, die Reichweite von Sensirion in Grossbritannien und Irland zu vergrössern.

sta/tt

(AWP)