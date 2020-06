Sesselrücken bei Ernst & Young Schweiz

Die Ernennung Rösch-Rütsches zum neuen Schweiz-Chef war bereits im Vorjahr erfolgt. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer hatte Les Clifford abgelöst, der das Geschäft interimistisch geleitet hatte, nachdem der vormalige Länderchef Marcel Stalder den Posten angegeben hatte, um sich auf seine Rolle als Market Leader der Region Deutschland, Österreich und Schweiz zu konzentrieren.

Michael Messerli ist seit 2017 Partner Transaction Support bei EY in der Schweiz sowie seit Anfang 2019 Leiter des Bereichs Transaction Diligence, wie das Beratungsunternehmen am Donnerstag mitteilt. Zuvor war er als Projektleiter Mergers & Acquisitions bei einem hiesigen Logistikkonzern tätig. Messerli war bereits von 2002 bis 2009 für EY in den Bereichen Transaction Diligence und Audit in der Schweiz und in Grossbritannien tätig.

Ab 1. Juli 2020 tritt zudem André Bieri die Stelle als Markets Partner Schweiz an und wird für die Marktbearbeitung über alle Sektoren und Regionen hinweg zuständig sein - mit Ausnahme des Financial Services Bereichs. Er übernimmt diese Funktion von Reinier Labadie, der in den Ruhestand tritt. Bieri begann seine Karriere bei EY in der Steuer- und Rechtsberatung im Jahre 2012 und wurde 2016 zum Partner und Leiter der Region Zentralschweiz ernannt. 2019 wurde er zum Regionenleiter für EY in der Schweiz und Liechtenstein.

pre/hr

(AWP)