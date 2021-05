Der Immobilienfonds SF Commercial Properties Funds hat eine vollvermietete Immobilie in St. Gallen gekauft. Der Preis habe 16,1 Millionen Franken betragen, teilte der Fonds am Dienstagabend mit. Der Gesamtportfoliowert beläuft sich somit per 1. Mai 2021 auf neu auf 322,9 Millionen Franken.