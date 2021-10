Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilien sowie Projekte in der ganzen Schweiz. Seine Strategie sieht vor, die Nachhaltigkeit der Liegenschaften während des ganzen Lebenszyklus zu optimieren. Der Fonds investiert vor allem in Liegenschaften, welche innerhalb von rund sieben Jahren an die ökologischen, soziologischen und wirtschaftlichen Kriterien des Fonds "herangeführt werden können".

cf/ys

(AWP)