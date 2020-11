SFS-Aktien nach Guidance-Anhebung gesucht - Aktie auf Zweijahreshoch

Die Aktien des Industrieunternehmens SFS legen am Dienstag nach der Veröffentlichung einer optimistischeren Guidance deutlich zu. Die Nachfrage hat sich in einer Reihe von Märkten stärker erholt als erwartet, was auch die Profitabilität stützt. Die Analysten sehen den nun genannten Ausblick über ihren Schätzungen und einige bewerten die Aktien neu.