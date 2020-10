SFS bündelt alle Medizinaltechnik-Geschäfte in der Division Medical

Durch den Einbezug weiterer Standorte sollen künftig neben den Kunden in Nordamerika auch jene in Europa und Asien lokal unter der Marke Tegra Medical bedient werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Entscheid zum Aufbau der Plattform sei aufgrund der anhaltend guten Nachfrage und der fortgesetzten Wachstumsdynamik im Bereich der Medizinaltechnik erfolgt. Ausserdem bestehe bei den Kunden das Bedürfnis nach einem Partner mit globalen Fertigungsmöglichkeiten.

Im Zuge der Neuorganisation wird ab Januar 2021 Walter Kobler zusätzlich zur Division Industrial auch die Division Medical leiten. Der Vorgänger J. Mark King hatte bereits im Mai seinen Rücktritt per Ende Juli bekanntgegeben, um den Ruhestand anzutreten. Seither wird die Division interimistisch vom Gruppe-CEO Jens Breu geführt.

SFS baut im Bereich Medical Geräte, Baugruppen und Komponenten nach Kundenvorgabe.

cf/ra

(AWP)