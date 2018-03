SFS steigert 2017 Reingewinn um 27,5% - Derzeit Fokus auf organischem Wachstum

(Zusammenfassung mit Schlusskurs) - Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe hat 2017 deutlich mehr verdient. Der Betriebsgewinn (EBITA) betrug 235,8 Mio CHF, was gegenüber 2016 ein Plus von knapp 11% bedeutet. Und der Reingewinn fiel mit 159,1 Mio CHF um 27,5% höher aus als im Vorjahr.