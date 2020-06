In dieser Funktion verfüge sie über mehrjährige Erfahrung in einem internationalen, börsenkotierten Industrieunternehmen, teilte die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Gesellschaft am Montag mit.

Für Bucher ist Suter seit 2011 tätig. Davor arbeitete sie in den Bereichen Accounting, Controlling und Reporting in Industrieunternehmen und bei der Börsenbetreiberin SIX.

sig/uh

(AWP)