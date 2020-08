SGKB ernennt Nils Reimelt zum Leiter Digital Banking

Nils Reimelt verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Digitalisierung, insbesondere auch mit Bezug zu Bankdienstleistungen, wie die SGKB in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. In den vergangenen Jahren habe er die Entwicklung und Umsetzung zahlreicher digitaler Lösungen für verschiedene namhafte Schweizer Banken und Unternehmen in der Finanzbranche verantwortet. Als Projektleiter und als Berater sei er auch mehrmals an digitalen Innovationen der Ostschweizer Staatsbank beteiligt gewesen.

In seiner neuen Funktion werde Reimelt für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und die Weiterentwicklung des digitalen Angebots der St. Galler Kantonalbank sein.

