SGS-Aktien können sich schwachem Gesamtmarkt nicht entziehen

Die Aktien des Warenprüf- und Inspektionskonzerns SGS sind am Montag in einem schwächer tendierenden Gesamtmarkt ebenfalls tiefer in den Handel gestartet. Die Gruppe erholt sich gut vom coronabedingten Einbruch des Vorjahres und ist im Halbjahr organisch gar noch etwas schneller als erwartet gewachsen. Insgesamt birgt der Halbjahresbericht allerdings keine Überraschungen.