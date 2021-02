SGS erhält Prüfauftrag für LNG-Terminalschiff in Shanghai

Der Warenprüfkonzern SGS hat sich dank den pandemiebedingten Reisebeschränkungen einen Auftrag geangelt. Weil das Unternehmen Tema LNG Terminal Company (TLTC) nicht nach China reisen konnte, beauftragte es SGS mit der Inspektion seines neuen LNG-Terminalschiffs vor der Freigabe ab dem Hafen Jiangnan in Shanghai. SGS verfügt nämlich über eine Niederlassung in Shanghai. Damit hätten teure Projektverzögerungen vermieden werden können, schrieb der Genfer Konzern in einer Mitteilung vom Freitag.