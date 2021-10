SGS hat Coronaimpfstoff-Prüfanlage in Glasgow ausgebaut

SGS habe das Projekt in Glasgow vergangenen März an die Hand genommen und den Ausbau im September abgeschlossen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das Labor sei um 550 Quadratmeter und 16 Labore erweitert worden und umfasse nun eine Fläche von 3100 Quadratmetern. Derzeit arbeiten am Standort rund 130 Mitarbeitende.

Die Erweiterung ermögliche eine beschleunigte Durchführung von Qualitätstests an Impfstoffen oder auch an Corona-Testgeräten und verkürze die Durchlaufzeiten für die Kunden, heisst es weiter. Bislang sei das Labor an der Chargenprüfung und Freigabe von über einer Milliarde Corona-Impfstoffdosen beteiligt gewesen.

mk/ys

(AWP)