SGS startet mit erstem Innovation Squad-Team in Lissabon

In Lissabon hat für den Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS ein erstes sogenanntes Innovation Squad-Team die Arbeit aufgenommen. Das im Bereich "Digital & Innovation" angesiedelte Team setze sich aus Produktmanagern, Designern, IT-Entwicklern und Datenspezialisten zusammen und erstelle und validiere neue digitale Lösungen für die Kunden vor Ort, teilte SGS am Dienstag mit. Der Aufbau weiterer solcher Teams in anderen Regionen der Welt sei in Planung.