SGS unterzeichnet nachhaltigkeitsorientierte Kreditfazilität über 1 Mrd Euro

Es seien mehrere nicht in Anspruch genommene Kreditlinien refinanziert worden, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Das Kapital solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. SGS habe sich dabei zu ehrgeizigen Zielen bis 2030 mit Blick auf CO2-Emissionen, Frauen in Führungspositionen sowie der Lost Time Incidence Rate (Unfallhäufigkeit) verpflichtet.

Durch die Kopplung der Kreditbedingungen an die Erreichung von ESG-Kriterien sollen die finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen stärker verknüpft werden. Im Mai 2021 hatte sich das Unternehmen neue Nachhaltigkeitsziele für 2030 gesteckt.

dm/jb

(AWP)