SGS vereinfacht Organisation und betreibt nur noch fünf Divisionen

In der nächsten Phase der strategischen Weiterentwicklung will SGS das globale Netzwerk und den Fokus verstärkt auf die Wachstumsbereiche Gesundheit, Lebensmittel, Umwelt, Konsum, Konnektivität, natürliche Ressourcen und Nachhaltigkeit auslegen. Aus diesem Grund werde die Zahl der Geschäftssegmente von derzeit acht auf noch fünf reduziert, heisst es.

Mit diesem Schritt will SGS den Angaben zufolge näher an die Kunden heranrücken, die Zusammenarbeit zwischen den Divisionen verbessern sowie am Markt agiler auftreten. Auch die Kapitalzuteilung an die Divisionen soll so vereinfacht werden. Wie die "neue" SGS in Zukunft aussehen soll, will das Unternehmen zunächst anlässlich der Bilanzmedienkonferenz am 28. Januar und dann am Investorentreffen im Mai im Detail darlegen.

