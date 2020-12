SHL Telemedicine-Chef Erez Nachtomy erhält eine Zuteilung von insgesamt 120'000 Optionen. Die Aktionäre des Telemedizin-Anbieters haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gewährung der Optionen an den CEO genehmigt, wie das Unternehmen gleichentags mitteilte.