SHL-Aktionäre haben Ex-Premier Ehud Barak zum Co-Präsidenten gewählt

Die Aktionäre des Telemedizin-Anbieters SHL Telemedicine haben an der ausserordentlichen Generalversammlung in Tel Aviv den ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak zum neuen Co-Präsidenten des Unternehmens gewählt. Dies teilte das israelische Unternehmen, das an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, am Donnerstagabend mit.