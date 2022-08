Bei SHL Telemedicine kommt es zu einer Änderung in der Aktionärsstruktur: Die Aktionärsgruppe Alroy-Familie löst sich auf. Alroy habe beschlossen, ihren Aktionärbindungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte israelische Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.