Der Telemedizin-Konzern SHL erhält einen neuen Finanzchef. Amir Hai wird den CFO-Job im Januar 2022 übernehmen und löst damit Yossi Vadnagra ab, der das Amt seit letztem Sommer ad Interim innehatte. Dieser werde aber weiterhin General Manager für das israelische Geschäft von SHL bleiben, heisst es in einer Mitteilung des israelischen, aber an der SIX kotierten Unternehmens vom Donnerstag.