Die Berufung Baraks soll von einer ausserordentlichen Generalversammlung genehmigt werden, die in den kommenden Tagen einberufen werde, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Im Anschluss werde ihn der Verwaltungsrat zum Co-Präsidenten ernennen.

Er freue sich, Teil des SHL-Führungsteams zu werden, wird Barak in der Mitteilung zitiert. In seiner neuen Funktion werde er das internationale Wachstum von SHL vor allem in den USA und Deutschland unterstützen.

