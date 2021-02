SHL prüft Zweitlisting in den USA oder in Tel Aviv

Das Telemedizin-Unternehmen SHL will weitere internationale Investoren anziehen und plant dazu eine zusätzliche Kotierung der Aktien. Geprüft werde ein Dual-Listing an einer führenden US-Börse oder aber an der Tel Aviv Stock Exchange, teilte das israelische, aber an der Schweizer Börse erstkotierte Unternehmen am Montag mit.