SHL reicht bei FDA Antrag für freien Verkauf des 12-Kanal-EKGs SmartHeart ein

Der Telemedizin-Anbieter SHL hat bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) einen Vorantrag für die rezeptfreie Verwendung seines 12-Kanal-EKGs SmartHeart eingereicht. SmartHeart ist bereits von der FDA zugelassen und wird in den USA als verschreibungspflichtiges Gerät vermarktet, wie das an der Schweizer Börse kotierte israelische Unternehmen am Dienstag mitteilte.