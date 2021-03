Die Aktionäre von SHL Telemedicine haben heute an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Tel Aviv allen Traktanden zugestimmt. Namentlich sind das die geänderte Amtszeit des aktiven VR-Präsidenten, die Gewährung von Optionen sowie die entsprechende Änderung der Vergütungspolitik 2020 des Unternehmens, wie das auf Telemedizin spezialisierte Unternehmen am Montag mitteilte.