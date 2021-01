Eine Tochterfirma des israelischen und an der Schweizer Börse SIX kotierten Telemedizin-Anbieters SHL hat einen grossen Auftrag verloren. Der Vertrag mit einem grossen deutschen Krankenversicherungskunden wurde gekündigt. Nach einer Ausschreibung habe der Kunde beschlossen, statt SHL ein globales Gesundheitsunternehmen zu beauftragen, schrieb SHL am Dienstag in einer Mitteilung.