Der israelische Telemedizinanbieter SHL Telemedicine hat seinen Vertrag mit der deutschen Krankenkasse Barmer um sieben Jahre verlängert. SHL werde allen Versicherten von Barmer weiterhin virtuelle Arztbesuche anbieten, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.