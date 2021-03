Shop Apotheke erwartet nach starkem Jahr gedrosseltes Wachstumstempo

(Ausführliche Fassung) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke will nach einem aussergewöhnlich starken Jahr auch 2021 weiter wachsen und seine Profitabilität nochmals verbessern. Das neue Jahr habe so begonnen, wie das vergangene geendet hat - mit zweistelligen Wachstumsraten, hiess es im am Mittwoch in Venlo vorgelegten Geschäftsbericht des Unternehmens für 2020.