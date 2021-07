Shop Apotheke senkt Jahresprognosen - Aktienkurs stark unter Druck

(Ausführliche Fassung der Meldung vom Donnerstag) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat mit einer Prognosesenkung seine Anleger vor den Kopf gestossen. Der Konzern blickt vor allem angesichts von Engpässen bei der Auftragsabwicklung wegen einer angespannten Situation am Arbeitsmarkt deutlich weniger zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. So wird das Wachstum nicht so hoch ausfallen wie bisher angepeilt und beim operativen Gewinn wird nur noch eine schwarze Null erwartet. Das Problem soll zwar ein temporäres und isoliertes Ereignis bleiben und die künftigen Wachstumsperspektiven nicht in Mitleidenschaft ziehen. Die Investoren zogen aber zunächst die Reissleine und liessen die Aktie am Freitag scharf fallen.