Shop Apotheke steigert operatives Ergebnis fast so stark wie Umsatz

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat das rasante Wachstum im ersten Quartal auch in einen steigenden operativen Gewinn umgemünzt. Allerdings zog dieser nicht ganz so stark an wie der Umsatz. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fast ein Fünftel auf 5,7 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Venlo mit.